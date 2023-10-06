Росія не припинить обстріли українських портів – Гуменюк

Російські обстріли портової інфраструктури не припиняться, заявила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк у коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

«Одеський регіон є осередком, звідки працює портова інфраструктура України в цілому і є сполучення морем, а Росія намагається зайняти це місце. Не тільки в зерновій угоді, а й взагалі панування в Чорному морі для Росії завжди було пріоритетом. Використовують тактичну авіацію, ну, і продовжують терор. Терор дронами, терор ракетами, час від часу згадуючи, що у них вони є. І це зрозуміло, вони будуть і далі це продовжувати, ми це теж не скидаємо з рахунків, оскільки в них це один з основних пріоритетів в пануванні», – каже Гуменюк.

Втім, у міжнародній спільноті є розуміння того, що захист цих об’єктів потрібно посилювати, каже Гуменюк.

«Ми дуже задоволені тим, що навіть на високих міжнародних дипломатичних полях це розуміють і висловлюють нам підтримку. Вже зараз, за результатами спілкування президента, отримано підтвердження посилення, зокрема Одещини в протиповітряному захисті. І Німеччина також досить переконливо говорить про можливість передачі чергового Patriot. Тому що судноплавство і портова інфраструктура, її функціонування, це зацікавленість всього світу», – зауважила Гуменюк.

У ніч проти 6 жовтня російські війська чергове атакували Україну дронами-камікадзе Shahed. Силам ППО вдалося знищити 25 із 33 ударних безпілотників.

З липня, коли Москва вийшла із «зернової угоди», що дозволяла безпечно транспортувати зерно через Чорне море, Росія посилила атаки на інфраструктуру експорту українського зерна на півдні України.