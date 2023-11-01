Кабмін змінив правила для експорту аграрної продукції в умовах воєнного стану

Уряд ухвалив постанову «Про реалізацію експериментального проекту з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану», повідомила пресслужба Кабінету міністрів 1 листопада.

Документ змінює правила експорту аграрної продукції з метою «унеможливити зловживання та порушення законодавства під час експорту агропродукції», а також для захисту прав аграріїв.

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Проєкт координують Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінцифри, Мінфін, Державна митна служба та прикордонники.

«Буде сформований перелік верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу, які здійснюють експорт товарів. Зокрема, зернових, олійних і продуктів переробки», – заявляє Кабмін.

Зокрема, для підприємців, які хочуть потрапити в перелік експортерів, визначили низку критеріїв:

бути платником ПДВ на момент подачі заявки на експорт та станом на 23 лютого 2022 року

не мати податкового боргу з повернення валютної виручки

щодо підприємця не складався акт ДПС про відсутність за місцем юридичної реєстрації при перевірці дотримання валютного законодавства

підприємець має документальне підтвердження від банку, з яким працює, що з 23 лютого 2022 року по 27 жовтня 2023 року він провів хоча б одну успішну експортну операцію, по якій було повернення валютної виручки

Для включення до списку верифікованих експортерів підприємець має бути зареєстрований у Державному аграрному реєстрі та отримати лист підтвердження з банку щодо проведення успішної експортної операції. Після цього треба подати заявку в ДАР, де вказати код платника ПДВ та додати скан копію листа з банку.

Постанова набере чинності через 10 днів з дня опублікування, тобто з 10 листопада. До того часу митниця буде оформлювати експорт за чинними наразі процедурами.

На початку жовтня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україні для внутрішніх потреб достатньо близько 25% зібраного зерна, решту вона має експортувати.