Зеленський підписав закон про «військовий ПДФО»

Президент Володимир Зеленський 17 листопада підписав законопроєкт №10037 щодо «військового ПДФО (податку на доходи фізичних осіб)».

На офіційному сайті Верховної Ради йдеться про те, що з 1 жовтня до 31 грудня 2023 року «військовий ПДФО» спрямовують до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: Державна служба спецзв’язку та захисту інформації на дрони (13 млрд гривень) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд гривень).

За даними відомства, 1 січня і до 31 грудня року військовий ПДФО розподіляється в таких пропорціях:

45% – ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд гривень);

45% – Мінстратегпрому для розгортання виробництва боєприпасів і зброї (43+ млрд гривень);

10% – розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд гривень).

Верховна Рада схвалила урядовий законопроєкт №10037 щодо військового ПДФО. Ці зміни передбачають перенаправлення ПДФО з військових, що сплачується з державного бюджету, на потреби військового часу – на розвиток оборонно-промислового комплексу України.

Відповідно до законодавства, доходи військовослужбовців підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (ПДФО), і відповідні суми податку утримуються з їхніх заробітних плат. Ці надходження розподілялися у пропорції: 79% (місцеві бюджети), 21% (держбюджет).

У КМУ раніше зауважували, що рішення тимчасово перенаправити отриманий ресурс від військового ПДФО на розвиток ОПК дозволить не розпорошувати бюджетні кошти на непріоритетні під час війни речі.