«Максимум ресурсів має виділятися на оборону» – Камишін про перенаправлення «військового ПДФО»

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін подякував Верховній Раді за схвалення урядового законопроєкту №10037 про «військовий ПДФО (податок на доходи фізичних осіб)».



«Під час війни максимум ресурсів має виділятися на оборону – це факт, сперечатися з яким було би дивно. Виготовляти якнайбільше зброї в Україні – це наша стратегічна ціль», – написав він у телеграмі.



Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що рішення Ради дозволить у 2024 році додатково направити на потреби української оборони 96 млрд грн. За його словами, 45% цієї суми піде на безпілотники та морські дрони, ще 45% – на розвиток оборонно-промислового комплексу, 10% автоматично розподіляться між військовими частинами відповідно до сплаченого ПДФО.

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Верховна Рада схвалила урядовий законопроєкт №10037 щодо військового ПДФО. Ці зміни передбачають перенаправлення ПДФО з військових, що сплачується з державного бюджету, на потреби військового часу – на розвиток оборонно-промислового комплексу України.

Відповідно до законодавства, доходи військовослужбовців підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (ПДФО), і відповідні суми податку утримуються з їхніх заробітних плат. Ці надходження розподілялися у пропорції: 79% (місцеві бюджети), 21% (держбюджет).

У КМУ раніше зауважували, що рішення тимчасово перенаправити отриманий ресурс від військового ПДФО на розвиток ОПК дозволить не розпорошувати бюджетні кошти на непріоритетні під час війни речі.