Пентагон бере участь у підготовці українських пілотів на F-16

Міністерство оборони США бере участь у навчанні українських пілотів з управління винищувачами F-16, повідомляє пресслужба Пентагону.

«Щоб гарантувати українським пілотам успіх в експлуатації F-16, вони проходять навчання у США та Європі як з льотної експлуатації, так і з технічного обслуговування», – йдеться в повідомленні.

Американське оборонне відомство також наголошує на важливості не лише передачі F-16 Україні, а й запчастин до них: «Потрібні будуть запасні частини, щоб гарантувати, що вони зможуть працювати і продовжувати літати».

Днями президент України Володимир Зеленський заявив, що тренування українських пілотів на F-16 поки що є «мінімальними», а всіх пілотів відправити на навчання на Захід є неможливо.

У Румунії, на авіабазі Фетешті приблизно за 150 кілометрів від Бухареста, 13 листопада відкрився тренувальний центр для пілотів винищувальної авіації. На ньому військові навчатимуться пілотування американськими винищувачами F-16. Навчання українських пілотів раніше вже почали Сполучені Штати та Данія. Данія повідомила про це у серпні, США – наприкінці жовтня.