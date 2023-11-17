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Зеленський на ставці доручив Генштабу та уряду «запропонувати рішення» щодо тривог через «Кинджали»

Володимир Зеленський повідомив про чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача 17 листопада
Володимир Зеленський повідомив про чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача 17 листопада

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача – про це він повідомив 17 листопада.

Зокрема, на засіданні заслухали доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо потреб військових.

«Реалізація поточних контрактів. Контрактування на наступний рік як із вітчизняним ОПК, так і з закордонними постачальниками. Систематизація очікуваної міжнародної технічної допомоги», – перерахував Зеленський.

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Крім того, учасники Ставки заслухали міністра стратегічної промисловості Олександра Камишіна щодо роботи підприємств оборонно-промислового комплексу та ракетної програми, а також доповідь про ситуацію на фронті.

«Окремо доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв «Кинджалів» не паралізували країну на години», – заявив президент.

Масштабні повітряні тривоги в Україні оголошують у тому числі тоді, коли в Росії злітають винищувачі МіГ. Ці літаки є носіями аеробалістичних ракет «Кинджал». Тривоги відтак тривають по кілька годин, зупиняючи роботу підприємств.

Як пояснюють у Повітряних силах, російські пілоти зараз відпрацьовують дозаправки в повітрі та інші маневри, тому повітряні тривоги, пов’язані з підняттям у небо МіГів – довші.

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