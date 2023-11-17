Зеленський на ставці доручив Генштабу та уряду «запропонувати рішення» щодо тривог через «Кинджали»

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача – про це він повідомив 17 листопада.

Зокрема, на засіданні заслухали доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо потреб військових.

«Реалізація поточних контрактів. Контрактування на наступний рік як із вітчизняним ОПК, так і з закордонними постачальниками. Систематизація очікуваної міжнародної технічної допомоги», – перерахував Зеленський.

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Крім того, учасники Ставки заслухали міністра стратегічної промисловості Олександра Камишіна щодо роботи підприємств оборонно-промислового комплексу та ракетної програми, а також доповідь про ситуацію на фронті.

«Окремо доручив Міністерству оборони, Генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв «Кинджалів» не паралізували країну на години», – заявив президент.

Масштабні повітряні тривоги в Україні оголошують у тому числі тоді, коли в Росії злітають винищувачі МіГ. Ці літаки є носіями аеробалістичних ракет «Кинджал». Тривоги відтак тривають по кілька годин, зупиняючи роботу підприємств.

Як пояснюють у Повітряних силах, російські пілоти зараз відпрацьовують дозаправки в повітрі та інші маневри, тому повітряні тривоги, пов’язані з підняттям у небо МіГів – довші.