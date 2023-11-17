У Повітряних силах ЗСУ відреагували на повідомлення британської розвідки про російський А-50

У Повітряних силах ЗСУ відреагували на повідомлення британської розвідки щодо застосування Росією літака А-50.



«А-50 окупанти застосовують з перших днів війни і на півночі, а зараз частіше в акваторії обох морів. Це літак дальнього радіолокаційного виявлення. Його завдання й полягає в тому, щоб виявляти. Чим вище він піднімається, тим далі він може бачити вглиб нашої держави всі повітряні цілі», – сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.



За його словами, з перших днів повномасштабного вторгнення літак А-50 забезпечує інформацією російські підрозділи.

Водночас Ігнат заявив, що йому невідомо, як робота А-50 може бути поєднана з C-400 (SA-21).

Раніше у Міністерстві оборони Британії заявили про реальну можливість того, що Росія піде на більший ризик,перекинувши літак A-50 ближче до лінії фронту. Також, за даними британської розвідки, Росія, ймовірно, вперше почала використовувати A-50 для виявлення цілей над Україною для свого зенітно-ракетного комплексу C-400 (SA-21). У розвідці припустили, що Росія, ймовірно, прискорила інтеграцію A-50 і C-400, частково тому що вона стурбована перспективою розгортання в Україні західних бойових літаків.

Нині українські льотчики проходять навчання на винищувачах F-16. Типовий курс підготовки на F-16 триває близько шести місяців. Однак офіційні особи США зазначили, що українські пілоти навряд чи будуть слідувати стандартній моделі, оскільки курс відповідатиме потребам України в захисті неба від російських літаків, безпілотників і ракет.

Очікується, що після закінчення тренувальних місій Україна отримає ці літаки від західних партнерів. Данія заявила, що передасть Києву першу партію F-16 навесні 2024 року.

Україна неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів F-16 в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.