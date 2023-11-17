Розвідка Британії заявляє про реальну можливість того, що Росія перекине A-50 ближче до лінії фронту

У Міністерстві оборони Британії заявляють про реальну можливість того, що Росія піде на більший ризик, перекинувши літак A-50 ближче до лінії фронту.



За даними відомства, Росія, ймовірно, вперше почала використовувати літак раннього повітряного попередження і управління A-50 MAINSTAY D для виявлення цілей над Україною для свого зенітно-ракетного комплексу дальнього радіусу дії SA-21.



«На відміну від звичайного наземного радара SA-21, MAINSTAY може використовувати свій радар для виявлення ворожих літаків на більшій дальності, оскільки його висота дозволяє йому бачити далі через кривизну землі. Росія, ймовірно, прискорила інтеграцію MAINSTAY і SA-21 частково тому, що вона стурбована перспективою розгортання в Україні бойових літаків, наданих Заходом», – повідомляє міністерство з посиланням на дані своєї розвідки.



У британській розвідці додають, що «існує реальна можливість того, що Росія піде на більший ризик, перекинувши MAINSTAY ближче до лінії фронту для ефективного виконання нової ролі».

Нині українські льотчики проходять навчання на винищувачах F-16. Типовий курс підготовки на F-16 триває близько шести місяців. Однак офіційні особи США зазначили, що українські пілоти навряд чи будуть слідувати стандартній моделі, оскільки курс відповідатиме потребам України в захисті неба від російських літаків, безпілотників і ракет.

Очікується, що після закінчення тренувальних місій Україна отримає ці літаки від західних партнерів. Данія заявила, що передасть Києву першу партію F-16 навесні 2024 року.

Україна неодноразово заявляла, що поява західних винищувачів F-16 в Україні може змінити ситуацію на полі бою, адже Росія має «повну перевагу в небі» на окупованих територіях.

Ситуація на полі бою може «кардинально змінитися», щойно Україна отримає винищувачі F-16, розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов, в інтерв’ю виданню Kyodo News.