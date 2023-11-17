У ГУР припускають перегрупування військ РФ на лівобережжі Херсонщини через дії ЗСУ

Російські війська будуть намагатися здійснити перегрупування на лівобережжі Херсонщини. Про це в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євгеній Єрін, коментуючи, якою може бути реакція сил РФ на закріплення ЗСУ на декількох плацдармах на лівобережжі.



«Окупанти будуть намагатися здійснити якесь перегрупування. В них вибудована багатоешелонована система оборони, і я так розумію, що вони готувалися до таких сценаріїв і передбачали, що їм доведеться відступати з лівого берега. Далі як буде розвиватися ситуація, ми будемо бачити», – каже Єрін.



За його словами, українські військові продовжують вивчати слабкі місця російської оборони.

Командування морської піхоти ВМС ЗСУ 17 листопада заявило, що в результаті «серії успішних дій» українські військові закріпилися на кількох плацдармах на лівобережжі Херсонщини.

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У нещодавньому звіті ISW писав про більш масштабні операції ЗСУ на лівому березі Херсонської області.

В Інституті вивчення війни звертали увагу, що російська сторона повідомляла про буцімто безуспішні атаки ЗСУ з центру Кринок і атаки в районі н.п.Пойми, тоді як українська стверджувала, шо ЗСУ відтісняють російські війська на три-вісім кілометрів від східного берега річки Дніпро.

Аналітики вважають, що враховуючи дані з обох сторін, можна все ж припустити, що географічно масштаб зусиль «значно більший» за той, що наразі показує будь-яке доступне відкрите джерело.

Напередодні представники підконтрольної РФ окупаційної влади лівобережжя Херсонщини вперше визнали наявність українських підрозділів у селі Кринки на лівому березі Дніпра. Дотепер про наявність українських сил на лівому березі Дніпра з російської сторони повідомляли лише військові блогери – вони писали про це приблизно з середини жовтня.

Перед цим офіційні російські інформагенції поширили нібито повідомлення міністерства оборони РФ про «перегрупування» російських військ на лівому березі Дніпра, а згодом анулювали новину.

Також цього тижня про успіхи ЗСУ на Херсонщині заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак. «Попри все, Збройні сили України захопили плацдарм на лівому березі Дніпра», – сказав він, не розкриваючи інших подробиць, у виступі в Інституті Гадсона у Вашингтоні.