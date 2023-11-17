ВМС: українські військові закріпилися на кількох плацдармах на лівобережжі Херсонщини

Командування морської піхоти ВМС ЗСУ заявило, що українські військові закріпилися на кількох плацдармах на лівобережжі Херсонщини.



«Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Завдяки мужності та професійності українським морським піхотинцям, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, вдалося закріпитися на декількох плацдармах», – повідомляє морська піхота на своїй сторінці у фейсбуці.

У Військово-морських силах повідомляють, що у ході боїв російські війська зазнали важких втрат у живій силі та техніці, зокрема, противник втратив 1216 вбитими та 2217 пораненими особового складу, 24 танки, 89 артилерійських систем та мінометів, а також іншу техніку.

Про створення плацдарму на лівобережжі Херсонщини раніше заявляли аналітики Американського інституту вивчення війни (ISW) та проєкту Deep State.

У нещодавньому звіті ISW писав про більш масштабні операції ЗСУ на лівому березі Херсонської області.

В Інституті вивчення війни звертали увагу, що російська сторона повідомляла про буцімто безуспішні атаки ЗСУ з центру Кринок і атаки в районі н.п.Пойми, тоді як українська стверджувала, шо ЗСУ відтісняють російські війська на три-вісім кілометрів від східного берега річки Дніпро.

Аналітики вважають, що враховуючи дані з обох сторін, можна все ж припустити, що географічно масштаб зусиль «значно більший» за той, що наразі показує будь-яке доступне відкрите джерело.

Напередодні представники підконтрольної РФ окупаційної влади лівобережжя Херсонщини вперше визнали наявність українських підрозділів у селі Кринки на лівому березі Дніпра. Дотепер про наявність українських сил на лівому березі Дніпра з російської сторони повідомляли лише військові блогери – вони писали про це приблизно з середини жовтня.

Також цього тижня про успіхи ЗСУ на Херсонщині заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак. «Попри все, Збройні сили України захопили плацдарм на лівому березі Дніпра», – сказав він, не розкриваючи інших подробиць, у виступі в Інституті Гадсона у Вашингтоні.