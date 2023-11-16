Коли злітає МіГ: у Повітряних силах поки не розглядають скорочення тривалості повітряних тривог

У Повітряних силах ЗСУ наразі не розглядають питання скорочення тривалості повітряних тривог у випадках, коли злітає російський МіГ, заявив в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«У Повітряних Силах про це мова поки що не йде. Я не знаю, чи будуть ухвалювати рішення, чи не будуть. Це потребує серйозного підходу, обговорення», – сказав Ігнат.

За його словами, у випадку загрози застосування балістики, немає можливості напевне визначити вдасться до неї армія РФ чи ні.

«Буде застосована «Іскандер-М» чи не буде? Ну, теж – відповідальність. Особливо, коли гинуть люди. Тому маємо враховувати усі фактори. Якщо ухвалено рішення, Повітряні сили будуть його виконувати», – сказав Ігнат.

Як пояснюють у Повітряних силах, російські пілоти зараз відпрацьовують дозаправки в повітрі та інші маневри, тому повітряні тривоги, пов’язані з підняттям у небо МіГів – довші.

Літаки МіГ є потенційним носієм аеробалістичної ракети «Кинджал». Дальність польоту цієї ракети може становити дві тисячі кілометрів.

Юрій Ігнат каже, що максимально такий літак у небі може перебувати до 12 годин, а ракета випущена з нього долітає до цілі за лічені хвилини.

«Максимально – поки льотчик не засне, можна його дозаправляти безкінечно. Це так умовно кажучи, якщо жартома…. Завдяки тому, що вже літак її підніс вверх, ракету Х-47 («Кинджал»), вона не витрачає сил на підйом, як відбувається з «Іскандером», і це розріджене повітря, відсутність атмосфери дозволяє їй пролетіти з такою великою швидкістю і долати велику відстань за лічені хвилини. Якщо Київщину беремо, з півночі атакуємо її, то тут взагалі мова йде про хвилину часу. Тобто, дуже все небезпечно. Якщо летить далі, то відповідно буде довший час подолання цієї відстані. Але цей довший час – це теж кілька хвилин всього-на-всього. Ракета летить до цілі і вже атакує її вниз по траєкторії», – пояснив Ігнат.

Останні кілька днів повітряні тривоги в Україні часто пов’язані з тим, що на російських аеродромах злітають винищувачі МіГ. Тривоги відтак тривають по кілька годин. Деякі користувачі у мережі дискутують щодо тривалості і рівня загрози від таких тривог, які впливають на економічну складову життєдіяльності.