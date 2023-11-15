Україну охопила масштабна повітряна тривога. Військові кажуть про зліт російського МіГ

Вся територія України після полудня 15 листопада охоплена повітряною тривогою.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку.

«Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)», – йдеться в повідомленні.

Громадян просять перебувати в укриттях.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби армія РФ завдала 8 ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснила 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах в Україні.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.