У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога. ЗСУ попередили про ракетну загрозу – відбій

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога.

Про небезпеку повідомили у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Донецькій та Луганській областях.

Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну загрозу. За кілька хвилин до цього військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Оновлення: о 00:21 почали оголошувати відбій.

Вранці 11 листопада в Києві пролунали потужні вибухи, згодом було оголошено повітряну тривогу. Мер столиці повідомив, що ймовірно сили протиповітряної оборони спрацювали по балістичних ракетах сил РФ. Згодом інформацію про застосування російськими військовими балістичних ракет під час атаки на столицю підтвердив й речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.