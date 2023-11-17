Міноборони РФ заявило про спробу атаки на Крим двох ракет «Нептун»

Міністерство оборони Росії заявило про спробу атаки двох протикорабельних ракет «Нептун» по об’єктах на території Криму.

Згідно з повідомленням російського відомства у Telegram, сили ППО РФ виявили та знищили ракети над акваторією Чорного моря біля узбережжя Криму.

Москва звинувачує в атаці українську сторону. Київ це не коментує.

Призначений Кремлем голова анексованого Севастополя Михайло Развозжаєв раніше повідомляв про повітряну тривогу і роботу ППО у Севастополі.

Крім того, Міноборони РФ сьогодні писало, що «три українські безпілотні літальні апарати знищені над територією Смоленської області».

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки.

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».