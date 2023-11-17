ЗСУ закріпилися на кількох плацдармах на лівому березі Дніпра – штаб

Протягом поточної доби на фронті відбулося 53 бойових зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.

Зокрема, на Куп’янському напрямку російські війська «безуспішно» штурмували позиції ЗСУ поблизу Синьківки, Петропавлівки та Іванівки. На Лиманському напрямку наступальних дій військ РФ не фіксували.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили дев’ять російських атак, на Авдіївському – 17 атак поблизу Кераміка, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та південніше Тоненького.

«На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 18 атак», – йдеться в зведенні.

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Генштаб також фіксував «безуспішні штурмові дії» південніше Водяного на Шахтарському напрямку, а також біля Роботиного та Вербового на Запоріжжі.

Крім того, Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

«На лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку, завдяки мужності та професійності українських морських піхотинців, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, вдалося закріпитися на декількох плацдармах. Сили оборони продовжують утримувати займані рубежі, відбили 6 атак ворога, проводять заходи щодо розширення займаного плацдарму», – йдеться в зведенні.

Генштаб звітує про 12 ударів української авіації по російських військах та техніці, а також стільки ж ракетних ударів ЗСУ по військових цілях РФ.