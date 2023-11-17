На лівому березі Дніпра «активно працюють» різні підрозділи Сил оборони – Гуменюк

На Херсонському напрямку, на лівому березі Дніпра, наразі «активно працюють різні структурні складові Сил оборони», розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Там працюють різні Сили оборони, різні структурні складові Сил оборони, не тільки морська піхота. Там працюють різні підрозділи за своїм призначенням. Робота дуже потужна не тільки з особистою присутністю, а й аеророзвідка, артилерія дуже багато чого роблять для того, аби ті, хто закріплюється на лівому березі, мали більш-менш забезпечений спокій», – зазначила Гуменюк.

Вона зауважила те, що українські захисники «не можуть оприлюднювати забагато інформації» про свої дії, адже «ворог активно відстежує все, що відбувається в інформаційному просторі щодо лівого берега».

Раніше, за словами Гуменюк, сили РФ «знищили на окупованій території вежі мобільного зв’язку, аби позбавити мешканців можливості отримувати правдиву інформацію». Зі свого боку, українські військові упродовж певного часу «розгортали інформаційні кампанії і тепер вже виходять на певний відкритий етап, у межах якого можуть пояснити свої дії».

«Робота триває. Робота потужна. В умовах поганої погоди вона ускладнюється, тому що це ускладнює не тільки фізичне просування, це ускладнює аеророзвідку, тому що грозове попередження. Те, що у ворога зараз немає можливості так само потужно використовувати тактичну авіацію, як вони робили це раніше (пам'ятаєте бомбардування у кількості 80+, 70+ КАБів за добу?), то зараз ось цей період і використовується для того, щоб максимально надійно закріпити наші успіхи», – сказала керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь».

Генеральний штаб Збройних сил України зранку поінформував про те, що Сили оборони провели «серію успішних дій» на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку – йдеться про диверсійні, рейдові та розвідувальні дії. За словами українських військових, «нині виявляються шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства окупантів, здійснюється розвідка місць розташування особового складу та техніки російсько-окупаційних сил, позицій артилерії з метою їх подальшого знищення, тривають важкі бої».

У вечірньому зверненні 11 листопада – річницю деокупації Херсона – президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові дадуть відповідь російській армії на її удари по Херсону і Херсонській області.

Перед цим, 10 листопада, на Ставці верховного головнокомандувача обговорювалися, серед іншого, «конкретні рішення» щодо захисту Херсона, який щоденно зазнає російських атак. Зеленський анонсував підсилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, РЕБ та розвідки.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.