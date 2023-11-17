Росія вивела в Чорне море ракетоносій – Гуменюк

Росія вивела в Чорне море ракетоносій з 8 ракетами «Калібр» на борту, повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.



«У Чорному морі корабельне угруповання невелике, але фрегат вони все ж таки вивели. Це вісім ракет типу «Калібр» готові до застосування. Тривалий час не було надводного ракетоносія на чергуванні, як і підводного. Вони переховувались в пунктах базування. оскільки дуже штормило. Зараз море помірне. Не виключено, що ворог може застосувати ракетоносії в морі», – сказала вона в ефірі національного телемарафону.

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Гуменюк додала, що спостерігається підготовка тактичної авіації РФ, в тому числі йдеться про їхні випробування з дозаправкою в повітрі.



«Намагаються підвищити градус напруги перед періодом похолоданням і загрози обстрілу енергетики», – зазначила вона.

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Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.