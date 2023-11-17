Чехи показали американський гелікоптер Black Hawk, який хочуть подарувати ЗСУ (фото)

Чеська ініціатива Dárek pro Putina (Подарунок для Путіна) запустила збір, на якому хочуть зібрати кошти, щоб придбати і подарувати ЗСУ американський багатоцільовий гелікоптер UH-60 Black Hawk.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, у День боротьби за свободу та демократію, який традиційно святкують в Чехії 17 листопада, учасники ініціативи вирішили наочно показати Black Hawk, на який можуть задонатити чехи.

Продемонстрували гелікоптер в одній з центральних частин міста – подивитися на нього могли усі охочі.

«За півтора роки наша організація (Dárek pro Putina) зібрала 608 мільйонів чеських крон на допомогу Україні. Це був і танк, і ракети, і дрони та інше озброєння. Цей гелікоптер – найбільший збір, який ми коли-небудь робили. Цим збором ми хочемо вказати на те, що Україна має великі проблеми з контролем повітряного простору. Поки вона не отримує якісні гелікоптери та літаки, – страждає фронт. І якщо кожен чех надішле по сто крон і ми зберемо достатню кількість грошей, можливо, тоді європейські лідери зможуть відкрити свої склади і відправити щось для України. Якщо вони, звичайно, хочуть, аби вона перемогла», – розповів Радіо Свобода журналіст та учасник ініціативи Мартін Ондрачек.

Вартість гелікоптера Black Hawk, який організатори продемонстрували в Празі, приблизно 4 мільйони євро.

Як стало відомо у квітні американський гелікоптер такого типу використовується ГУР для виконання завдань зокрема й на «території ворога».

Sikorsky UH-60 Black Hawk – це американський тактичний багатоцільовий вертоліт, розроблений у середині 1970-х компанією Sikorsky Aircraft, яку ще у 20-х роках ХХ століття заснував у США український авіаконструктор Ігор Сікорський. У 1979 році гвинтокрил надійшов на озброєння американської армії.

Також у центрі Праги пройшла велика демонстрація. На ній були представлені громадські ініціативи, які мають на меті привернути увагу до повномасштабної агресії Росії проти України.

Зокрема свої намети на центральній Вацлавській площі встановили такі чесько-українські організації як «Prague Maidan» та «Push to live».

«Ми сьогодні тут тому що, коли є таке свято як боротьба за демократію, ми також хочемо показати, що демократія повинна існувати. Без України, і без демократії в Україні, і без боротьби з Росією на всіх фронтах, в тому числі економічному – демократії та свободи в Європі не буде», – розповіла Радіо Свобода членкиня чеської ГО «Глас України» Анна Курницька.

17 листопада У Чехії святкують День боротьби за свободу та демократію, який приурочений до початку протестів у 1989 році та повалення комунізму внаслідок Оксамитової революції. Та Міжнародний день студентства – 84 роки з дня, як нацисти закрили університети.