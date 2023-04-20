«Інструктори були шоковані»: як бійці ГУР опановують американські вертольоти Black Hawk

Українські військові опановують американські штурмові гелікоптери Black Hawk («Чорний яструб»). Кореспондент Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) Єгор Логінов побував на їхніх тренуваннях, поспілкувався з бійцями і разом з ними політав на одному з них.

Тренуються виконувати бойові завдання на Black Hawk бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Розповідають, що труднощів не було – навпаки, опанували машину дуже швидко.

«Щоб більш-менш вивчити «Чорного яструба», нам знадобилося близько двох годин. Потім ми сіли в нього і одразу полетіли. Коли я показав, що можу з ним робити – американські інструктори були шоковані», – каже перший пілот вертольота із позивним «Маестро».

«Маестро» зауважив, що цей Black Hawk вже бере активну участь у бойових діях, у тому числі на території противника.

Знімальна група Донбас.Реалії разом з бійцями також політала на гелікоптері.

«Під час тренувань українські пілоти літали та маневрували на дуже низьких висотах. Під час деяких віражів нам здавалось, що гелікоптер зараз зачепить землю чи верхівки дерев. Все робиться дуже швидко», – поділився Єгор Логінов.

«Через декілька секунд після того, як останній боєць застрибує у гвинтокрил, машина вже відривається від землі. Віртуозність наших пілотів вражає», – додав кореспондент.

Як зазначають у ГУР, американський штурмовий гелікоптер Black Hawk у кілька разів перевершує радянський Мі-8 у маневреності, значно кращий у керованості, а також швидший під час горизонтального польоту.

«Чорний яструб» здатний летіти безперервно близько трьох годин і з легкістю може подолати відстань понад 600 км. Цей тип вертольота призначений для стрільби керованими та некерованими ракетами типу Hellfire, а також для підтримки піхоти та перевезення різних вантажів.

Більше про тренування українських військових на «Чорному яструбі» дивіться у новому випуску Донбас.Реалії – слідкуйте за оновленнями на YouTube: