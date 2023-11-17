У Міноборони повідомили про запровадження у ЗСУ автоматизованої системи управління ресурсами 

Міністерство оборони України повідомило про запровадження у ЗСУ автоматизованої системи управління оборонними ресурсами на базі System Analysis Program Development (SAP), що є провідною системою у світі в сфері логістики.

«Завдяки запровадженню цієї системи в Україні Міністерство оборони пришвидшило опрацювання заявок на постачання від бригад з кількох тижнів до 2-3 днів (раніше цей процес міг тривати місяць). Доступ до системи для замовлень і моніторингу залишків мають як військові частини так і оперативні командування, склади зберігання, командування сил логістики», – йдеться в повідомленні.

За даними Міноборони, наразі система перебуває в пілотному користуванні, але масштабується серед всіх військових частин.

«Важливо, що кожен користувач програми не має доступу до інформації, яка стосується інших військовослужбовців та підрозділів. Застосовується принцип «need to know», коли доступ є тільки до тієї інформації, що потрібна користувачу для виконання його задачі», – кажуть у відомстві..

Повідомляється, що автоматизацію вже почали з обліку речового майна, запчастин і техніки.

«Для того, щоб система працювала всюди, вже адаптовані та навчені працівники складів. Результатом повсюдного запровадження системи має стати повноцінна відмова від паперового документообігу в логістичних операціях. Наступний крок – продовження модернізації всіх складів, впровадження на них SAP та підключення до загальної системи», – розповіли у Міноборони

Продукти SAP в оборонному секторі використовують 44 країни, зокрема 28 з 31 країн-членів НАТО працюють у цій системі. Найбільшими користувачами є США, Німеччина, Нідерланди, Канада, Польща, Австралія.