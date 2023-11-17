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Нідерланди у 2024-му нададуть Україні додаткові 2 мільярди євро військової допомоги

«Україна могла і може продовжувати на нас розраховувати», прокоментувала міністерка Кайса Оллонґрен
«Україна могла і може продовжувати на нас розраховувати», прокоментувала міністерка Кайса Оллонґрен

Уряд Нідерландів зарезервував 2 мільярди євро на допомогу Україні у наступному році – про це Міністерство оборони країни повідомило 17 листопада.

За повідомленням, більша частина цієї суми призначена для військової допомоги Києву.

«Це стосується, наприклад, боєприпасів і обслуговування вже поставлених платформ і систем. Таким чином Нідерланди хочуть зробити свій внесок у посилення української протиповітряної оборони, щоб країна могла й надалі захищатися від атак на критичну інфраструктуру», – йдеться в повідомленні.

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Уряд Нідерландів планує надавати допомогу, зокрема, через комерційні закупівлі та постачання з власних запасів. Країна також планує підтримувати відбудову України та продовжити навчання українських військових.

«Нідерланди продовжують підтримувати Україну. Цією значною сумою ми посилаємо чіткий сигнал: Україна могла і може продовжувати на нас розраховувати», – прокоментувала міністерка Кайса Оллонґрен.

Міноборони Нідерландів повідомило 7 листопада, що п’ять нідерландських винищувачів F-16 прямують до навчального центру у Румунії для участі у вишколі румунських та українських пілотів.

Фоторепортаж із міжнародного центру для навчання пілотів F-16 країн НАТО і України у Румунії
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Фоторепортаж із міжнародного центру для навчання пілотів F-16 країн НАТО і України у Румунії

США у серпні 2023 року надали дозвіл навчати українських пілотів на винищувачах F-16

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