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Фінляндія надала Україні новий пакет оборонної допомоги

Влада Фінляндії вирішила надати Україні новий пакет оборонної допомоги
Влада Фінляндії вирішила надати Україні новий пакет оборонної допомоги

Влада Фінляндії вирішила надати Україні новий пакет оборонної допомоги, йдеться в повідомленні Міністерства оборони країни.

За даними відомства, до нового пакета допомоги ввійшло додаткове оборонне обладнання вартістю близько 100 млн євро. Це – вже двадцятий оборонний пакет, який фінські союзники виділили Україні.

«Із оперативних міркувань і щоб гарантувати, що допомога безпечно дістанеться місця призначення, додаткові відомості про вміст пакету, спосіб його доставки або розклад надаватися не будуть», – йдеться у повідомленні.

Загалом країна вже надала Україні допомоги на 1,5 млрд євро.

«Те, що поставлено на карту в оборонній боротьбі України, – це перспективи безпеки Європи та Фінляндії в поточному десятилітті. Разом із нашими союзниками ми залишаємося непохитними у своїй відданості підтримці українців», – сказав міністр оборони країни Хаккянен.

За нову підтримку Фінляндії вже подякував президент України Володимир Зеленський.

«Вдячний президенту Фінляндії Саулі Нііністьо й уряду Фінляндії за рішення про надання Україні нового пакету оборонної допомоги», – зазначив глава держави.

За його словами, «ця підтримка зміцнює не лише Україну, але й безпеку Фінляндії та решти нашої Європи».

«Ціную виконання наших домовленостей і принципову позицію Фінляндії на шляху до справедливого й сталого миру в Україні та в усій Європі», – наголосив Зеленський.

Раніше, 25 серпня, Фінляндія виділила Україні пакет військової допомоги на приблизно 94 мільйони євро.

Згодом в МЗС Фінляндії оголосило, що країна виділяє 92 мільйони євро Кризовому фонду Міжнародної асоціації розвитку (IDA) з метою збільшення підтримки України та Молдови, а також тих країн, які ще постраждали від агресії РФ.

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