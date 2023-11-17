Фінляндія надала Україні новий пакет оборонної допомоги

Влада Фінляндії вирішила надати Україні новий пакет оборонної допомоги, йдеться в повідомленні Міністерства оборони країни.

За даними відомства, до нового пакета допомоги ввійшло додаткове оборонне обладнання вартістю близько 100 млн євро. Це – вже двадцятий оборонний пакет, який фінські союзники виділили Україні.

«Із оперативних міркувань і щоб гарантувати, що допомога безпечно дістанеться місця призначення, додаткові відомості про вміст пакету, спосіб його доставки або розклад надаватися не будуть», – йдеться у повідомленні.

Загалом країна вже надала Україні допомоги на 1,5 млрд євро.

«Те, що поставлено на карту в оборонній боротьбі України, – це перспективи безпеки Європи та Фінляндії в поточному десятилітті. Разом із нашими союзниками ми залишаємося непохитними у своїй відданості підтримці українців», – сказав міністр оборони країни Хаккянен.

За нову підтримку Фінляндії вже подякував президент України Володимир Зеленський.

«Вдячний президенту Фінляндії Саулі Нііністьо й уряду Фінляндії за рішення про надання Україні нового пакету оборонної допомоги», – зазначив глава держави.

За його словами, «ця підтримка зміцнює не лише Україну, але й безпеку Фінляндії та решти нашої Європи».

«Ціную виконання наших домовленостей і принципову позицію Фінляндії на шляху до справедливого й сталого миру в Україні та в усій Європі», – наголосив Зеленський.

Раніше, 25 серпня, Фінляндія виділила Україні пакет військової допомоги на приблизно 94 мільйони євро.

Згодом в МЗС Фінляндії оголосило, що країна виділяє 92 мільйони євро Кризовому фонду Міжнародної асоціації розвитку (IDA) з метою збільшення підтримки України та Молдови, а також тих країн, які ще постраждали від агресії РФ.