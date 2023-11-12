Фінляндія першою у світі придбала ізраїльську систему ПРО «Праща Давида»

Міністерство оборони Ізраїлю повідомило про підписання угоди з Фінляндією про постачання системи протиракетної оборони «Праща Давида». Сума угоди, яку ізраїльська влада назвала «історичною», склала 1,3 мільярда шекелів (317 мільйонів євро). «Прощу Давида» продають за кордон уперше.

«Це одна з провідних у світі систем перехоплення сучасних загроз, включно з балістичними та крилатими ракетами, літаками та безпілотниками», – йдеться в заяві Міноборони Ізраїлю.

Система ПРО «Праща Давида» розроблена ізраїльською компанією Rafael спільно з американською Raytheon. Вона є середньою ланкою протиракетної оборони Ізраїлю між системами «Залізний купол» та «Стріла» і здатна перехоплювати ракети з дальністю пуску від 40 до 300 кілометрів. На бойове чергування в Ізраїлі «Праща Давида» була поставлена в квітні 2017 року, але вперше її застосували лише у травні 2023 року.

Влада Фінляндії оголосила про намір придбати «Пращу Давида» у квітні 2023 року – після того, як країна вступила до НАТО.

У фінському Міноборони заявляли, що нова війна в Секторі Гази не вплине на угоду про постачання ізраїльської ПРО. За словами експерта військового відомства Франса Пелтонена, реальні поставки «Пращі Давида» відбудуться лише наприкінці 2020-х років.