Фінляндія: поліція завершила огляд пошкодженого газопроводу в Естонії

Фінські правоохоронці завершили огляд пошкодженої ділянки газопроводу Balticconnector – про це повідомила поліція країни 19 жовтня.

За повідомленням, поліцейські разом із прикордонниками та військовими відібрали зразки на місці події, їх передадуть до криміналістичної лабораторії. В цілях розслідування їм, зокрема, довелося кілька разів занурюватися до місця пошкодження.

Водночас правоохоронці продовжують роботу в районі пошкодження.

«Згодом буде проведено широке обстеження території навколо пошкодження», – додають у відомстві.

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Розслідування пошкодження газопроводу в Балтійському морі почалося у Фінляндії 11 жовтня.

Газопровід Balticconnector зʼєднує естонські та фінські газові мережі, дозволяючи Фінляндії використовувати газосховище в Латвії. Про аварію на підводній лінії стало відомо 8 жовтня. Фінський оператор гілки Gasgrid попередив тоді, що з труби під водою витікає газ.

Пізніше стало відомо, що пошкодження міг зазгнати і кабель звʼязку між країнами. Естонський оператор Elering 9 жовтня повідомив, що при розслідуванні того, що трапилося, не виключаються всі версії, включно із саботажем, передавало агентство Reuters.