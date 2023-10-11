Порив підводного трубопроводу Balticconnector під Балтикою: що відомо, які версії, і до чого тут Росія

Reuters

Підводний газопровід Balticconnector, що з’єднує Фінляндію та Естонію дном Балтійського моря, ймовірно, був пошкоджений «зовнішньою діяльністю», заявив уряд Фінляндії 10 жовтня.

Ось що відомо наразі:

Трубопровід Balticconnector з’єднує Інкоо у Фінляндії та Палдіскі в Естонії,

з’єднує Інкоо у Фінляндії та Палдіскі в Естонії, Підводна ділянка трубопроводу має довжину 77 км через Фінську затоку, рукав Балтійського моря, який тягнеться на схід у російські води та закінчується в порту Санкт-Петербурга.

Трубопровід спільно управляється естонським оператором електроенергетики та газової системи Elering і фінським оператором газотранспортної системи Gasgrid , кожен з яких володіє 50% акцій.

і фінським оператором газотранспортної системи , кожен з яких володіє 50% акцій. Balticconnector може транспортувати до 7,2 мільйона кубометрів газу на добу або 80 гігават-годин (ГВт-год) на добу в будь-якому напрямку.

Газопровід був відкритий у грудні 2019 року, щоб допомогти інтегрувати газові ринки в регіоні, надаючи Фінляндії та балтійським країнам Естонії, Латвії та Литві більшу гнучкість поставок.

Трубопровід Balticconnector зазнав різкого падіння тиску о 2:00 за місцевим часом 8 жовтня (23:00 GMT, 7 жовтня)

Звідки йде газ?

Фінляндія припинила імпорт трубопровідного газу з Росії минулого року після вторгнення Москви в Україну.

Фінляндія припинила імпорт трубопровідного газу з Росії минулого року після вторгнення Москви в Україну

Зараз Фінляндія в основному отримує газ за рахунок імпорту зрідженого (скрапленого) природного газу (СПГ) з нових терміналів в Інкоо та Хаміні.

Естонія може отримувати газ через Латвію, яка підключена до ширшої європейської газопровідної системи і в ній також розміщується регіональне газове сховище Інкукалнс, яке зараз заповнене на 95%.

Естонія також має доступ до СПГ через плавучий Клайпедський термінал у Литві.

Згідно з даними LSEG, більшість вантажів СПГ, які надходять до Клайпеди та Інкоо, надходять зі Сполучених Штатів, менші обсяги також надходять із Норвегії та інших країн.

Невеликий обсяг газу все ще може надходити з Росії, оскільки Європа не заборонила імпорт СПГ звідти, а регазифікований обсяг, імпортований на інших терміналах, може потрапити до Фінляндії та Естонії через більш широку європейську систему газопроводів.

Що сталося?

7 жовтня 2:00 за місцевим часом (23:00 GMT) у трубопроводі Balticconnector відбулося різке зниження тиску.

Невеликий обсяг газу все ще може надходити з Росії, оскільки Європа не заборонила імпорт СПГ звідти

Погодинні дані оператора газової мережі Естонії Elering показали падіння тиску в трубопроводі з 34,5 бар приблизно до 12 бар, а потім ще одне зниження через годину до 6 бар, що свідчить про те, що вміст труби витік в море.

Клапани трубопроводу перекрили, щоб запобігти витоку газу.

На момент інциденту Balticconnector транспортував близько 30 гігават-годин газу з Фінляндії в Естонію, повідомив оператор газової системи Фінляндії Gasgrid.

Що спричинило падіння тиску?

Незвичайне падіння тиску вказує на те, що морський трубопровід був пошкоджений і стався витік газу, повідомили в Gasgrid.

На даний момент не можна виключити жодних потенційних причин збою, включаючи саботаж, заявив у понеділок речник естонського оператора газової системи Elering.

За словами Gasgrid, ремонт трубопроводу Balticconnector може зайняти місяці або більше, якщо руйнацію труби буде підтверджено.

Чи вплинув інцидент на газопостачання?

Як Gasgrid, так і Elering заявили, що споживачі в їхніх країнах продовжують отримувати газ з інших джерел, що також зможе покрити попит взимку.

Дефіцит газу в Балтійському регіоні не передбачається, навіть якщо трубопровід не працюватиме

Минулого року Gasgrid орендувала плавучу установку зберігання та регазифікації (FSRU) для імпорту СПГ через термінал Inkoo, замінивши постачання з Росії.

FSRU має добову потужність регазифікації 140 ГВт-год на день або понад 40 ТВт-год на рік, що значно перевищує потреби Фінляндії в імпорті газу.

Термінал Inkoo LNG закачав близько 10 терават-годин газу в газову мережу Фінляндії протягом квітня-вересня.

Крім того, у Фінляндії є менший термінал Hamina LNG, який може постачати до 6 ГВт-год на день у фінську газову мережу.

Елерінг також сказав, що дефіцит газу в Балтійському регіоні не передбачається, навіть якщо трубопровід не працюватиме протягом зими, оскільки поставки все ще доступні зі сховищ у Латвії та з імпортного терміналу СПГ у Литві (у Клайпеді).

(Оригінал публікациї агенції Reuters)