Розвідка Нідерландів знала про плани підриву «Північних потоків» за кілька місяців – розслідування

Автори спільного розслідування кількох німецьких і нідерландських ЗМІ стверджують, що військова розвідка Нідерландів (MIVD) отримала інформацію про плани України провести диверсію на «Північних потоках» за кілька місяців до вибухів на газопроводах, які сталися у вересні 2022 року. Спільне розслідування про це оприлюднили Нідерландська радіомовна корпорація, німецька газета Die Zeit та обʼєднання німецьких громадських мовників ARD.

За даними журналістів, на початку червня 2022 року MIVD дізналася про плановану операцію від джерела в Україні. Автори розслідування пишуть, що розвідка Нідерландів отримала план, згідно з яким керувати операціями мав командувач ЗСУ Валерій Залужний, а саму диверсію мала здійснити в середині червня невелика група водолазів на вітрильному човні. Президент України Володимир Зеленський не мав знати про цей план, ідеться у розслідуванні.

Після отримання інформації нідерландська розвідка звʼязалася з Центральним розвідувальним управлінням США, яке, за даними розслідувачів, застерегло Україну від реалізації цього плану. Ніяких вибухів у середині червня не сталося, але у вересні хтось провів на «Північних потоках» диверсію за тим же сценарієм, який нідерландська розвідка отримала в червні.

У MIVD не коментували інформацію. Також від коментарів журналістам відмовилися ЦРУ та Офіс президента України. Німецькі журналісти не змогли отримати коментарів щодо теми уряду країни.

Про те, що ЦРУ застерігало владу України від атак на газопроводи «Північного потоку» в червні 2022 року після отримання інформації від Служби військової розвідки та безпеки Нідерландів, повідомило також американське видання The Wall Street Journal (WSJ).

При цьому, як пише газета, у співробітників ЦРУ виникли питання щодо того, чи має Україна потенціал для здійснення такої атаки, для якої потрібно було розмістити підривні заряди на великій глибині в Балтійському морі.

Тиждень тому The Washington Post з посиланням на документи Пентагону писала, що адміністрація президента США за три місяці до диверсії на «Північних потоках» отримала інформацію, що українські військові під безпосереднім керівництвом головнокомандувача ЗСУ планували атаку на газопровід. У публікації йшлося, що у США дізналися про це завдяки одній з європейських розвідувальних служб. Білий дім не коментує цієї інформації.

Президент України Володимир Зеленський після публікації WP заявив, що накази такого рівня віддаються їм особисто, а «Україна нічого подібного не робила».

Наприкінці вересня 2022 року було пошкоджено три з чотирьох ниток газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2». Розслідування Швеції, Данії та Німеччини показали, що газопроводи було підірвано, проте винні ще встановлюються.

Російська влада вважає, що в аварії зацікавлені США та їхні союзники.

У західних ЗМІ з посиланням на джерела зʼявлялися повідомлення, що вибухи могла організувати якась проукраїнська група, не повʼязана з владою якоїсь країни. У кількох інших публікаціях ішлося і про можливу причетність Росії до цих вибухів.