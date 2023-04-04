Орендовану яхту могли застосувати для відволікання уваги від справжніх підривників «Північних потоків» – WP

Орендована яхта «Андромеда», яку підозрюють у причетності до диверсії на газопроводах «Північний потік», ймовірно, була не єдиним судном, використаним для атаки. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела, поінформовані про розслідування Генпрокуратури Німеччини.

Слідчі припускають, що яхта могла бути принадою, щоб відволікти увагу від реальних зловмисників, пише видання.

За інформацією журналістів, розслідування показало, що сліди вибухівки військового призначення, знайдені в каюті «Андромеди», відповідають партіям вибухівки, яку використовували для підриву трубопроводів. Натомість співрозмовники видання зазначають, що досвідчені підривники не залишили б по собі такі очевидні речові докази. Не виключено, що яхту використали для того, аби відвести підозру, кажуть співрозмовники The Washington Post.

Крім того, на думку фахівців, операція з підриву газопроводів, ймовірно, вимагала кількох занурень професійних аквалангістів, обладнання та великої кількості вибухівки. У цьому вантажопідйомність яхти не відповідає поставленій задачі.

На тлі розслідування вибухів на трубопроводах німецькі компанії Allianz і Munich Re відновили страхування пошкодженого «Північного потоку-1». Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела. Очікується, страховка полегшить ремонтні роботи, необхідні для можливого відновлення постачання газу дном Балтійського моря до Європи.

Співрозмовники агентства також зазначають, що деякі німецькі акціонери також розглядають збереження трубопроводу у разі поліпшення відносин із Москвою.

Наприкінці вересня минулого року, поблизу данського острова Борнхольм, внаслідок підриву відбулася розгерметизація двох ниток першого «Північного потоку» та однієї гілки «Північного потоку-2». Німеччина, Швеція і Данія розпочали розслідування, але досі не встановили винуватців.

Влада США, Великобританії та Євросоюзу заявила про цілеспрямовану диверсію.

У березні одразу кілька західних ЗМІ написали, що до підриву може бути причетна якась проукраїнська група, яка була на яхті в районі газопроводів. Ці люди, за даними журналістів, не погоджували свої дії з українською владою. ЗМІ також повідомляли про дивний рух суден у районі газопроводів незадовго до вибухів.

Київ причетність до диверсії відкидає. Джерела The Washington Post також припускають, що у виведенні газопроводів з ладу могла бути зацікавлена Польща, але доказів цього також немає.

Москва вважає, що в цьому випадку зацікавлені США та їхні союзники. У Росії порушено кримінальну справу за статтею про акт міжнародного тероризму.