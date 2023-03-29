Данія підняла з дна моря обʼєкт, виявлений біля газопроводу «Північний потік-2»

Влада Данії підняла з дна об’єкт, знайдений поблизу газопроводу «Північний потік-2» у Балтійському морі. Про це 29 березня повідомило Данське енергетичне агентство.

Згідно із заявою агентства, об’єкт, найімовірніше, був морським димовим буєм і не становив загрози безпеці.

Раніше цього місяця Данське енергетичне агентство запросило оператора газогонів «Північний потік», компанію Nord Stream AG, взяти участь в операції з вилучення предмета, знайденого біля газопроводу. Компанія відповіла на цю пропозицію згодою.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 24 березня, що «критично важливо» ідентифікувати цей обʼєкт.

Інцидент, під час якого сталися підводні вибухи на трубопроводах «Північний потік» у кількох місцях у вересні 2022 року, залишається предметом суперечок між Росією та Заходом. Москва вважає, що до підриву газогонів можуть бути причетні західні спецслужби. Жодна з таких спецслужб, у тому числі американських, своєї причетності до інциденту не визнає.