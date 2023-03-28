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У Кремлі прокоментували відмову Радбезу ООН в розслідуванні вибуху на Nord Stream

28 березня Росія не змогла домогтися від Ради безпеки ООН підтримки своєї резолюції щодо проведення незалежного розслідування вибухів, що сталися у вересні

У Кремлі 28 березня заявили, що будуть продовжувати вимагати міжнародного розслідування вибухів, які минулого року пошкодили газопроводи «Північний потік» на дні Балтійського моря, після того, як Росії не вдалося отримати підтримку такого розслідування в ООН.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що всі повинні бути зацікавлені в неупередженому розслідуванні, щоб знайти винних. Він висловив жаль з приводу рішення Ради безпеки ООН.

28 березня Росія не змогла домогтися від Ради безпеки ООН підтримки своєї резолюції щодо проведення незалежного розслідування вибухів, що сталися у вересні і призвели до розриву газопроводів Nord Stream, які з’єднують Росію й Німеччину.

Представники Росії, Китаю та Бразилії проголосували за російський проект резолюції. 12 членів Ради безпеки ООН утрималися під час голосування.

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Як зазначало агентство Reuters, для ухвалення резолюції необхідні були голоси щонайменше дев’яти членів РБ і відсутність вето з боку хоча б одного з постійних членів Ради безпеки – Росії, Китаю, США, Великої Британії та Франції.

Інцидент, під час якого сталися підводні вибухи на трубопроводах «Північний потік» у кількох місцях у вересні 2022 року, залишається предметом суперечок між Росією та Заходом.

Розслідування Швеції, Данії та Німеччини показали, що газопроводи підірвали, проте винних ще не встановили. Влада США, Британії та Євросоюзу заявила про цілеспрямовану диверсію.

Москва вважає, що до підриву газогонів можуть бути причетні західні спецслужби. Жодна з таких спецслужб, у тому числі американських, своєї причетності до інциденту не визнає.

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