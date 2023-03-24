Поруч із місцями вибухів газогонів Nord Stream виявили невідомий предмет

Данське енергетичне агентство запросило оператора газогонів «Північний потік», компанію Nord Stream AG, взяти участь в операції з вилучення предмета, знайденого біля газопроводу. Компанія відповіла на цю пропозицію згодою, повідомляють російські інформагенції.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив 24 березня, що «критично важливо» ідентифікувати цей обʼєкт.

«Критично важливо визначити, що це за об’єкт, чи має він стосунок до цього теракту – мабуть, так – і продовжити це розслідування. Розслідування має бути прозорим», – сказав Пєсков під час щоденної розмови з журналістами.

Інцидент, під час якого сталися підводні вибухи на трубопроводах «Північний потік» у кількох місцях у вересні 2022 року, залишається предметом суперечок між Росією та Заходом. Москва вважає, що до підриву газогонів можуть бути причетні західні спецслужби. Жодна з таких спецслужб, у тому числі американських, своєї причетності до інциденту не визнає.