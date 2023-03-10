Підриви «Північних потоків»: заяви про причетність України спрямовані на сповільнення допомоги – Зеленський

Україна не має стосунку до ймовірних диверсій на російських газопроводах – про це заявив президент Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем’єр-міністеркою Санною Марін 10 березня.

«Ми не маємо до цього жодного відношення», – сказав він на прохання журналістки прокоментувати останню статтю The New York Times щодо можливої причетності проукраїнської групи до підривів «Північного потоку-1» і «Північного потоку-2».

Крім того. Зеленський припустив, що подібні повідомлення з’являються в медіа, «щоб було уповільнення допомоги Україні».

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«Я вважаю, що це дуже небезпечно, те, що деякі незалежні медіа, до яких я завжди ставився з великою повагою, роблять такі кроки. Вважаю, що це неправильно, це грає тільки на руку Росії. Або ще є якісь бізнес-групи, які зацікавлені, щоб не запроваджувалися потужні санкції, тому що страждає їхній бізнес, і ці групи можуть бути не тільки на території Росії, на жаль», – сказав президент.

7 березня видання The New York Times із посиланням на неназваних американських офіційних осіб повідомило: нові дані розвідки свідчать про те, що проукраїнська група здійснила напад на газопроводи Nord Stream минулого року. Як повідомило видання, при цьому немає ніяких доказів причетності президента України Володимира Зеленського чи його соратників до операції, або що ті, хто вчинив напад, діяли за вказівкою українських урядовців.

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Наприкінці вересня 2022 року було пошкоджено три з чотирьох ниток газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», неушкодженою залишилася одна з труб «Північного потоку-2». Цей газопровід не було запущено в експлуатацію: через вторгнення Росії в Україну на нього накладено санкції. «Північний потік-1» був основною магістраллю постачання російського газу до Німеччини, звідки він розподілявся далі країнами Євросоюзу.