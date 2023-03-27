Росія в ООН не домоглася розслідування вибуху на Nord Stream

Росія не змогла добитися від Ради Безпеки ООН запиту на незалежне розслідування вибухів у вересні на газопроводах Nord Stream, що з’єднують Росію та Німеччину.



Представники Росії, Китаю та Бразилії проголосували за російський проект резолюції. 12 членів Ради безпеки ООН утрималися під час голосування.



Як зазначає агентство Reuters, для ухвалення резолюції необхідні голоси щонайменше дев'яти членів РБ та відсутність вето з боку хоча б одного з постійних членів Ради безпеки – Росії, Китаю, США, Великобританії та Франції.

Читайте також: Поруч із місцями вибухів газогонів Nord Stream виявили невідомий предмет

Інцидент, під час якого сталися підводні вибухи на трубопроводах «Північний потік» у кількох місцях у вересні 2022 року, залишається предметом суперечок між Росією та Заходом.

Розслідування Швеції, Данії та Німеччини показали, що газопроводи було підірвано, проте винні ще встановлюються. Влада США, Великобританії та Євросоюзу заявила про цілеспрямовану диверсію.

Москва вважає, що до підриву газогонів можуть бути причетні західні спецслужби. Жодна з таких спецслужб, у тому числі американських, своєї причетності до інциденту не визнає.