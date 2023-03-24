The Times: кораблі двох країн були поблизу «Північних потоків» перед вибухами

Військовий корабель Данії, шведський патрульний корвет та шведський літак-розвідник були помічені поблизу газопроводів «Північний потік» у Балтійському морі незадовго до вибухів на цих обʼєктах у вересні 2022 року. Про це пише видання The Times із посиланням на данські дослідження.

За даними, з якими ознайомилися журналісти, за чотири дні до вибухів данський патрульний корабель, який відстежує активність російських суден, неочікувано відхилився від курсу. Вперше за кілька років корабель обійшов острів Борнгольм, а потім зупинився на пів години, вимкнув транспондери та зник із радарів.

Неподалік від місця зупинки данського корабля за кілька хвилин почав кружляти розвідувальний літак Швеції, згодом у район прибув шведський корвет.

Розслідування вибухів на газопроводах ведуть Німеччина, Швеція та Данія.

24 березня Данське енергетичне агентство повідомило, що виявило поруч із «Північним потоком-2» на дні моря якийсь циліндричний обʼєкт, можливо, димовий буй, висотою 40 сантиметрів та шириною 10 сантиметрів. Представники Данії звернулися до оператора підірваних трубопроводів Nord Stream 2 AG із проханням допомогти з ідентифікацією предмета. Оператор погодився брати участь у підйомі обʼєкта на поверхню.

Кремль назвав рішення Данії залучити до участі Nord Stream 2 AG позитивною новиною.

Наприкінці вересня 2022 року, поблизу датського острова Борнгольм, унаслідок підриву відбулася розгерметизація двох гілок першого «Північного потоку» та однієї гілки «Північного потоку-2».

У березні одразу кілька західних ЗМІ опублікували припущення, що диверсію могло здійснити якась «проукраїнська група», але український уряд непричетний до того, що сталося.

Президент України Володимир Зеленський назвав такі публікації дуже небезпечними і знову заявив про непричетність Києва до підриву гілок «Північного потоку». Президент Росії Володимир Путін назвав публікації у ЗМІ «маячнею».

Влада США, Великої Британії та Євросоюзу заявила про цілеспрямовану диверсію. Москва вважає, що в тому, що трапилося, зацікавлені США та їхні союзники. Вашингтон звинувачення відкидає.

У Росії порушено кримінальну справу за статтею про акт міжнародного тероризму.