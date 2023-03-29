Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Путін визнав, що санкції Заходу можуть мати «негативний» вплив на Росію

Президент Росії Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін заявив 29 березня, що міжнародні санкції, запроваджені через агресію Москви проти України, можуть мати «негативні» наслідки,.

«Санкції, запроваджені проти російської економіки, в середньостроковій перспективі справді можуть негативно позначитися на ній», – сказав Путін під час зустрічі з урядом, яка вже традиційно відбувалася в режимі відеоконференції.

Це визнання є зміною позиції російського лідера – після місяців і навіть років наполягань, що Москва адаптується до нових економічних реалій і санкції зашкодять лише західним економікам. Офіційна російська позиція полягала в тому, що запроваджені Заходом обмеження будуть нівельовані за рахунок «імпортозаміщення» і посилення співпраці з Китаєм та іншими країнами.

Нафтогазові доходи Росії у січні й лютому цього року знизилися майже наполовину порівняно з тим самим періодом минулого року, повідомило Міністерство фінансів Росії. Причиною такого зниження є зниження цін на нафту марки Urals і різке скорочення експорту природного газу. Загалом доходи бюджету Росії на початку цього року – на 25 відсотків менші, ніж торік.

Скорочення експорту газу зумовлене як економічними санкціями, запровадженими проти Росії країнами Євросоюзу, так і відмовою самої Росії постачати енергоносії «недружнім» країнам і зупинкою газопроводу «Північний потік».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG