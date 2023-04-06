У Швеції назвали пріоритетну версію вибухів на «Північному потоці»

У прокуратурі Швеції 6 квітня заявили, що участь пов’язаної з державою структури є найбільш імовірним сценарієм вибухів, які вивели з ладу гілки російського газопроводу «Північний потік» у Балтійському морі. Інцидент, який у різних країнах розцінили як акт саботажу, трапився наприкінці вересня минулого року.

Як зазначив прокурор Матс Люнгквіст, слова якого наводить Associated Press, шведське слідство сподівається встановити винного у злочині, але «ймовірно, що це буде складно з урахуванням обставин».

Прокурор наголосив, що справа – непроста і потребує багато часу для розслідування. У Стокольмі не уточнили, коли може завершитися шведське слідство. «Вибухи сталися на глибині близько 80 метрів», – зазначив Люнгквіст, говорячи про обставини, що ускладнюють роботу експертів.

З урахуванням значних ресурсів і навичок, необхідних для здійснення такого нападу, основний напрямок слідства зосереджено на версії про причетність до підриву газопроводу державних структур.

У березні цього року в німецьких медіа з посиланням на неназваних офіційних осіб з’явилася інформація, що напад на трубопроводи, ймовірно, здійснила група із шести осіб. Вони нібито використовували яхту, орендовану у польській фірмі, що належить українцям. Влада України причетність до диверсії відразу ж відкинула.

The New York Times писала минулого місяця, що за актом саботажу на «Північному потоці» могла стояти якась проукраїнська група, яка складається з противників російського президента Володимира Путіна, але не пов’язана з українським урядом.

Публікації про висновки слідства з’явилися й у інших західних ЗМІ. Зокрема, днями The Washington Post із посиланням на джерела, поінформовані про розслідування Генпрокуратури Німеччини, повідомила, що орендована яхта «Андромеда», яку підозрюють у причетності до диверсії на газопроводах «Північний потік», ймовірно, була не єдиним судном, використаним для атаки.

Слідчі припускають, що яхта могла бути принадою, щоб відволікти увагу від реальних зловмисників, пише видання.

Витоки на гілках «Північного потоку – 1» і «Північного потоку – 2» сталися в економічних зонах Швеції та Данії. Розслідування проводять кілька країн.

США та деякі їхні союзники давно критикували будівництво «Північного потоку», наголошуючи, що проєкт становить загрозу для енергобезпеки Європи, збільшуючи її залежність від російського газу.

У момент вибухів у вересні постачання трубопроводами не здійснювалося – через розбіжності й напруженість між Росією та ЄС на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Керівництва США, Великої Британії і Євросоюзу заявили про цілеспрямовану диверсію на «Північному потоці». Москва вважає, що в тому, що сталося, зацікавлені Вашингтон і його союзники. У Росії порушено кримінальну справу за статтею про акт міжнародного тероризму.