«Газпром» скоротив видобуток газу на чверть у першому півріччі 2023 року – звіт

Російський газовий монополіст «Газпром» уперше в 2023 році опублікував свої операційні показники з видобутку та постачання газу, повідомив «Інтерфакс».

Згідно зі звітом «Газпрому», за підсумками першого півріччя 2023 року видобуток природного та попутного газу в Росії склав 179,45 мільярда кубометрів.

«Зниження на 24,7% повʼязане з ухваленням у низці країн політично вмотивованих рішень, спрямованих на відмову від імпорту російського газу», – стверджується у звіті.

За перше півріччя «Газпром» поставив на внутрішній та зовнішні ринки 166 мільярдів кубометрів газу. Для порівняння: за перші шість місяців 2022 року компанія поставила 225,7 мільярда кубометрів.

«Споживання газу у звітному періоді перебувало під впливом погодних, економічних та геополітичних факторів. Уповільнення економічної активності у Європі сприяло збереженню показників споживання газу на низьких значеннях. При цьому попит на російський газ у цьому регіоні також перебував під впливом геополітичного чинника та високого рівня заповненості європейських ПСГ (підземних сховищ газу – ред.)», – повідомила компанія.

2022 року «Газпром» повністю зупинив постачання газу до Європи трубопроводом «Північний потік», а також припинив постачання до деяких країн Європи, які відмовилися платити за газ у рублях на тлі російського вторгнення в Україну. «Газпром» у значно менших обсягах продовжує постачати газ до Європи транзитною гілкою через Україну, а також «Турецьким потоком».

За підсумками 2022 року чистий прибуток «Газпрому» склав 747 мільярдів рублів, що більш ніж утричі менше, ніж у 2021 році.