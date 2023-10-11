У Фінляндії почалося розслідування ймовірного «навмисного пошкодження» газопроводу

Національне бюро розслідувань Фінляндії 11 жовтня повідомило, що розпочало розслідування щодо «ймовірного навмисного пошкодження» газопроводу Balticconnector у Балтійському морі, що пролягає між Фінляндією та Естонією.

За повідомленням, Бюро 10 жовтня почало збір доказів з місця витоку газу та поблизу нього і має на меті з’ясувати, «яка можлива зовнішня дія спричинила пошкодження та чи була вона навмисною». Розслідування наразі перебуває на початковій стадії.

Влада Естонії співпрацює зі слідством. Президент Алар Каріс раніше 11 жовтня заявив, що його країна вимагає відповіді.

«Ми знаємо, що причиною є не природа, а, ймовірно, людська діяльність. Хто, чому і як? Недбалість чи умисел? На ці запитання ще немає відповідей», – написав Каріс у своєму фейсбуці.

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Агенція Reuters також цитує міністра оборони Естонії Ханно Певкура, який заявив, ніби «чітко видно», що підводний газопровід і паралельний йому телекомунікаційний кабель, були пошкоджені ззовні, і пошкодження було «спричинене досить сильною силою». На даному етапі слідчі нічого не виключають, додав він:

«Тож що це саме, ми ще повинні уточнити, але на даний момент схоже, що це був механічний вплив або механічне руйнування».

Телекомунікаційний кабель пролягає у виключній економічній зоні Естонії, і влада Естонії розслідує його пошкодження.

Інцидент вперше був помічений 8 жовтня, коли оператори газових систем Фінляндії та Естонії помітили незвичайне падіння тиску в трубопроводі Balticconnector, після чого перекрили подачу газу.

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Ремонт триватиме щонайменше п’ять місяців, а відновлення транспортування газу відбудеться не раніше квітня 2024 року, повідомили 11 жовтня газові оператори обох країн.

Норвезький фонд NORSAR, який відстежує сейсмічну активність у регіоні, повідомив, що в районі газопроводу та кабелю міг статися вибух о 1:20 ночі в неділю, 8 жовтня за часом Гельсінкі (збігається з київським).

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 11 жовтня перед зустріччю міністрів оборони країн Альянсу в Брюсселі заявив, що буде «об’єднана і рішуча відповідь з боку НАТО», якщо буде доведено, що шкоди було завдано нападом на критичну інфраструктуру НАТО.

Своєю чергою, речник Кремля Дмитро Пєсков назвав новини про пошкодження Balticconnector «тривожними» і сказав, що Росія чекає додаткової інформації про інцидент.

Трубопровід Balticconnector проходить через Фінську затоку від фінського міста Інкоо до естонського порту Палдіскі. Він є двонаправленим, транспортуючи природний газ між Фінляндією та Естонією залежно від попиту та пропозиції.

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Введений в експлуатацію в 2019 році, Balticconnector був єдиним каналом імпорту газу до Фінляндії, окрім зрідженого природного газу (СПГ), оскільки російський імпорт був припинений у травні 2022 року після вторгнення Москви в Україну.

Росія припинила постачання газу після того, як Фінляндія відмовилася платити в рублях – цю умову Москва висунула «недружнім країнам» як спосіб обійти фінансові санкції Заходу проти російського центрального банку.

Більшість газу, який надходив у трубопровід Balticconnector до його закриття 8 жовтня, йшов з Фінляндії до Естонії, звідки його направляли до Латвії, повідомив оператор газової системи Естонії Elering. Після закриття газопроводу естонські споживачі отримують газ із Латвії.

Фінський газовий оператор Gasgrid заявив, що газова система країни стабільна, а постачання газу забезпечено через плавучий LNG-термінал в Інко.