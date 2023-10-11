Естонія розслідує пошкодження підводного кабелю звʼязку до Фінляндії

Влада Естонії розслідує пошкодження кабелю звʼязку, прокладеного дном Балтійського моря до Фінляндії. Розслідування триває паралельно порушеній у Гельсінкі справі про пошкодження газопроводу поруч із кабелем, повідомив журналістам ERR командувач естонським військовим флотом Юрі Саска.

Кабель був порваний приблизно в той же час, коли й пошкоджений газопровід. Проте лінія звʼязку була пошкоджена в естонській економічній зоні, а газопровід – у фінській. Саска заявив, що поки що рано стверджувати, що інциденти повʼязані між собою.

Про розслідування аварії на газопроводі між Естонією та Фінляндією напередодні заявила фінська влада. Інцидент обговорюватиметься 11 жовтня на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі. Таблоїд Iltalehti та Бі-Бі-Сі повідомили з посиланням на джерела, що у фінській владі підозрюють, що це могла бути російська диверсія. Офіційно це не підтверджувалося.

Норвезький фонд NORSAR, який відстежує сейсмічну активність у регіоні, повідомив, що в районі газопроводу та кабелю міг статися вибух о 1:20 ночі в неділю, 8 жовтня за часом Гельсінкі (збігається з київським).