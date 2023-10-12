Газопровід із Естонії міг бути пошкоджений механічно, а не вибухом – фінська поліція

Газопровід між Фінляндією та Естонією, який вийшов з ладу, як стверджується, через «зовнішній вплив», пошкоджений не вибухом. Про це заявив слідчий кримінальної поліції Рісто Лохі, повідомляє фінська телерадіокомпанія Yle.

За словами Лохі, на цьому етапі розслідування немає доказів, які вказують на вибух. Можливо, пошкодження спричинене «механічною силою». Очільник фінської кримінальної поліції Робін Лардот додав, що «на морському дні виявлено сторонні сліди». Справа у Фінляндії, як і раніше, розслідується як саботаж за обтяжливих обставин.

Представники слідства не коментували інформацію газети Helsingin Sanomat, що поряд із місцем пригоди проходило російське вантажне судно. Також вони не припускали, чи причетна до пошкодження газопроводу будь-яка структура іноземної держави.

Раніше Бі-Бі-Сі та фінський таблоїд Iltalehti писали з посиланням на джерела, що влада Фінляндії підозрює в диверсії Росію. Офіційно це не підтверджувалося.

Також норвезький фонд NORSAR, який відстежує сейсмічну активність у Балтійському морі, повідомляв, що вночі 8 жовтня в районі газопроводу міг статися вибух.

Газопровід Balticconnector зʼєднує естонські та фінські газові мережі, дозволяючи Фінляндії використовувати газосховище в Латвії. Про аварію на підводній лінії стало відомо 8 жовтня. Фінський оператор гілки Gasgrid попередив тоді, що з труби під водою витікає газ.

Пізніше стало відомо, що пошкодження міг зазгнати і кабель звʼязку між країнами. Естонський оператор Elering 9 жовтня повідомив, що при розслідуванні того, що трапилося, не виключаються всі версії, включно із саботажем, передавало агентство Reuters.