Фінляндія може закрити прикордонні переходи з Росією – ЗМІ

Уряд Фінляндії 16 листопада може закрити принаймні деякі прикордонні переходи з Росією під приводом гарантування національної безпеки, повідомляє видання Helsingin Sanomat із посиланням на джерела.

Причина цього, як пише видання, у тому, що уряд отримав розвідувальну інформацію, через що оцінює ситуацію на кордоні як більш серйозну, ніж ще 14 листопада. Тоді влада Фінляндії вперше згадала про можливість обмежувальних заходів у зв’язку з різким напливом в останні дні прохачів притулку – громадян третіх країн. У Гельсінкі вважають, що російські прикордонники спеціально пропускають цих людей через свої КПП на фінляндський кордон, хоча раніше людей без необхідних для в’їзду до Фінляндії документів через російські пункти не пускали.

«Поки невідомо, чи існують плани закрити всі, чи лише деякі прикордонні переходи на східному кордоні», – пише Helsingin Sanomat.

При цьому очікувалося, що вже сьогодні уряд оголосить про обмеження. За інформацією видання, одним із варіантів було обмеження на перетин кордону на підставі громадянства, щоб він був можливим лише для громадян країн Шенгенської угоди. Це, проте, не перешкоджало б охочим отримати притулок все одно звертатися за ним на кордоні. Якщо ж прикордонні пункти будуть закриті, притулку на них просити буде не можна.

За останні дні на кордон прибули десятки прохачів притулку. Їхня кількість зростає з кожним днем – до вечора середи їх зареєстрували 74, напередодні їх було 55. Йдеться про громадян таких країн, як Ірак, Сирія і Сомалі.

Після російського широкомасштабного вторгнення в Україну Фінляндія посилила умови в’їзду в країну для росіян. Власників шенгенських віз до Фінляндії зазвичай не пускають, необхідна посвідка на проживання в Євросоюзі чи громадянство країн ЄС. У деяких випадках можливий проїзд транзитом до аеропорту.

Фінляндія також запровадила заборону на в’їзд зареєстрованих у Росії автомобілів – після того, як 8 вересня Єврокомісія опублікувала роз’яснення до санкційного режиму, в якому йдеться про те, що в’їзд до ЄС автомобілів із російськими номерами може прирівнюватися до імпорту, забороненого санкційним режимом.

Тим не менш, як і раніше, існує кілька автобусних маршрутів на добу, що сполучають аеропорт Гельсінкі з російським Санкт-Петербургом. Не повідомляється, чи торкнеться закриття прикордонних переходів також рейсового міжнародного транспорту.