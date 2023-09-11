Росія побудувала нові ангари для зберігання техніки біля кордону з Фінляндією – ЗМІ

Росія після тривалої перерви облаштовує військові бази на кордоні з Фінляндією. Про це повідомила найбільша фінська телерадіокомпанія Yle на основі аналізу супутникових знімків військової бази Алаккурті на південному заході Мурманської області та військового складу у Петрозаводську.

На знімках Алаккурті виразно видно нові споруди, зокрема ангари для зберігання техніки. Військовий експерт, якого журналісти попросили прокоментувати отримані зображення, пояснив, що кожен із нових ангарів (всього їх – три) має площу 2500 квадратних метрів, і в кожному з них може розміститися до 40 бронетранспортерів – тобто техніка для одного батальйону.

На території складу танків та артилерії в Петрозаводську, що поблизу фінського кордону, експерти також виявили одну нову будівлю.

Зазначається, що поки нові ангари будуть використовуватися не стільки для зміцнення військових частин, що охороняють кордон, скільки для ремонту техніки та відправлення її на фронт в Україну.

На думку низки фінських військових експертів, поки триває повномасштабна війна в Україні, Росія не має необхідних людей і техніки для реалізації планів міністра оборони Сергія Шойгу щодо посилення військ на кордоні з Фінляндією. Про такі плани глава російського військового відомства заявляв двічі – у грудні минулого року і в серпні поточного року.

На початку квітня Фінляндія офіційно стала членом НАТО. Заявку від країни, яка дотримувалася нейтралітету, на приєднання до військового союзу було подано у травні 2022 року на тлі російського збройного нападу на Україну. Фінська влада зазначила, що керувалася міркуваннями безпеки, оскільки країна має досить протяжний кордон із Росією – понад 1300 кілометрів. Російська влада заявила, що у відповідь на приєднання Фінляндії до Альянсу вживе заходів «як військово-технічного, так і іншого характеру».