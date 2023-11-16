Фінляндія закриє чотири прикордонних переходи з Росією

Фінляндія закриє чотири пункти пропуску на кордоні з Росією, закриття триватиме до 18 лютого.

Як заявила міністр внутрішніх справ країни Марі Рантанен, південно-східні пункти пропуску – Іматра, Нійрала, Нуйямаа та Ваалімаа – будуть закриті опівночі в п’ятницю на сухопутному кордоні Фінляндії та Росії, який є зовнішнім кордоном Європейського Союзу.

Фінляндія звинувачує Росію у навмисних діях, спрямованих на дестабілізацію країни.



«Дії російських прикордонних органів змінилися», – заявив журналістам прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, якого цитує АР.

Високопосадовець нагадав про десятки мігрантів, переважно з Близького Сходу та Африки, які прибули в скандинавську країну останніми днями без відповідних документів і попросили притулку після того, як нібито російська влада допомогла їм поїхати до прикордонної зони.

Раніше влада Фінляндії заявляла про можливість обмежувальних заходів у зв’язку з різким напливом в останні дні прохачів притулку – громадян третіх країн. У Гельсінкі вважають, що російські прикордонники спеціально пропускають цих людей через свої КПП, хоча раніше людей без необхідних для в’їзду до Фінляндії документів через російські пункти не пускали.

Після російського широкомасштабного вторгнення в Україну Фінляндія посилила умови в’їзду в країну для росіян. Власників шенгенських віз до Фінляндії зазвичай не пускають, необхідна посвідка на проживання в Євросоюзі чи громадянство країн ЄС. У деяких випадках можливий проїзд транзитом до аеропорту.

Фінляндія також запровадила заборону на в’їзд зареєстрованих у Росії автомобілів – після того, як 8 вересня Єврокомісія опублікувала роз’яснення до санкційного режиму, в якому йдеться про те, що в’їзд до ЄС автомобілів із російськими номерами може прирівнюватися до імпорту, забороненого санкційним режимом.

Фінляндія має 1340-кілометровий кордон з Росією.