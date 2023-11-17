Кабмін спростив ввезення в Україну енергетичного обладнання

Енергетичне обладнання ввозитимуть в Україну за спрощеною процедурою, зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Готуємось до зими на всіх рівнях. Сьогодні (17 листопада – ред.) затвердимо постанову, якою спрощуємо завезення в Україну енергетичного обладнання, у тому числі генераторів та трансформаторів», – розповів глава уряду.

За його словами, для цього Кабмін призупинить дію шести технічних регламентів, які застосовувалися під час ввезення та продажу енергетичного обладнання.

Тепер для таких товарів не потрібна буде декларація про відповідність та маркування знаком відповідності, уточнив Шмигаль.

У жовтні на засіданні Ставки верховного головнокомандувача обговорювалося посилення регіональної системи ППО, як і посилення протиповітряної оборони та захист об’єктів критичної інфраструктури в прикордонних та прифронтових регіонах, які щоденно атакують російські війська.

Восени минулого року російські військові почали масовані обстріли української енергетичної та іншої важливої інфраструктури. Це спричинило суттєві проблеми в енергетиці.

Україна та Захід очікують повторення російських атак по критичній інфраструктурі цього року.