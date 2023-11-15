Шмигаль обговорив відбудову України з профільним уповноваженим Франції

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч із спеціальним уповноваженим Президента Франції з питань відбудови України П’єром Ельбронном – про це він повідомив 15 листопада.

«Обговорили залучення приватного сектору до відбудови. Готуємо конкретні проєкти в цьому напрямку», – повідомив він.

Голова уряду подякував Франції за поширення мандату Французького агентства розвитку на Україну та вказав на «низку прикладів налагодження зв’язків між громадами України та Франції».

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«Франція належить до кола країн, які найбільше допомагають нашій державі. Переконався, що Україна може розраховувати на довготривалу підтримку», – додав Шмигаль.

Ельбронн раніше сьогодні повідомив про поїздку до України для зустрічі з представниками уряду. Він також оприлюднив фото з представниками регіонів України, назвавши серед обговорюваних ініціатив проєкти інфраструктури в Миколаївській області та в Дніпрі.

«Наші французькі регіони також розглядають співпрацю з регіонами України на рівних засадах», – додав посадовець.

Президент Франції Еммануель Макрон призначив П’єра Ельбронна спеціальним представником з питань відбудови України у березні 2023 року. Відтоді він щонайменше один раз приїздив до України.