Пресслужба Жеваго заявляє, що Франція остаточно відмовилася екстрадувати його до України

Верховна судова інстанція Франція – Суд касації – відмовився екстрадувати олігарха Костянтина Жеваго до України. Про це повідомляють українські медіа з посиланням на пресслужбу бізнесмена.

За повідомленням представників Жеваго, суд дійшов висновку, що Україна «не може забезпечити справедливий судовий процес щодо Костянтина Жеваго», тож справу проти нього припиняють.

Відтак із Жеваго зняли всі наявні обмеження.

Офіс генерального прокурора України наразі не коментував це повідомлення.

Суд першої інстанції у французькому місті Шамбері 30 березня відхилив запит української сторони про екстрадицію Костянтина Жеваго у березні 2023 року.

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У вересня міністр юстиції Денис Малюська назвав найбільшою проблемою екстрадиції до України обвинувачених у корупційних злочинах побоювання інших країн щодо безпеки.

У грудні минулого року Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті в Куршeвелі за запитом української влади. Його підозрюють у розтраті 113 мільйонів доларів банку «Фінанси та кредит», що завдало шкоди його вкладникам та інтересам держави. Банк «Фінанси та кредит» збанкрутував у 2015 році.

Суд згодом погодився відпустити Костянтина Жеваго на волю під заставу у мільйон євро.