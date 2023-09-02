Інші країни відмовляються екстрадувати корупціонерів до України через війну – Малюська

Найбільшою проблемою екстрадиції до України обвинувачених у корупційних злочинах є побоювання інших країн щодо безпеки – про це розповів міністр юстиції Денис Малюська у ефірі національного телемарафону 2 вересня.

«Навіть за більш очевидними і кричущими випадками злочинів, які вчиняли, наприклад, топкорупціонери, які втекли за кордон – навіть їх не вистачає, аби забезпечити їх екстрадицію, тому що в країнах Європи, в яких у більшості перебувають наші топ-злочинці чи топ-корупціонери... їхні суди дуже обережно ставляться до питань екстрадиції, зокрема, у зв’язку з тим, що у нас війна триває», – сказав він.

За словами міністра, саме до небезпек, пов’язаних із війною, апелюють адвокати громадян України за кордоном. Тому в більшості випадків закордонні суди відмовляють Україні в екстрадиції.

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Водночас Малюська висловив думку, що це тимчасове явище, і анонсував зміни в законодавстві.

«У нас зараз є план дій, як на це реагувати. Зараз у Верховній Раді є спеціальний закон, який запровадить окремий режим тримання для тих, кого екстрадують, з тим щоб вжити додаткових заходів їхньої безпеки, щоб гарантувати більше ефективність екстрадиції», – зазначає він.

На думку міністра, після адаптації системи прийому екстрадованих в умовах війни «показники поліпшаться».

У березні 2023 року суд у французькому місті Шамбері відхилив запит української сторони про екстрадицію бізнесмена Костянтина Жеваго. За даними «Української правди», яка цитує джерело в правоохоронних органах, суд ухвалив таке рішення, тому що Україна є державою в стані війни і, на його думку, не здатна забезпечити судовий процес, що гарантує основоположні свободи.