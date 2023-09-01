На Кіпрі за запитом США заарештували росіянина, якого звинувачують у постачанні до РФ мікроелектроніки

На Кіпрі за запитом США заарештували 33-річного Артура Петрова, який має громадянство Росії та Німеччини. Про це 31 серпня повідомило Міністерство юстиції США.

Петрова в Сполучених Штатах звинувачують у постачанні до Росії в порушення санкційного режиму виробленої в США мікроелектроніки, яка застосовується при виробництві ракет, безпілотників, систем радіоелектронної боротьби і засобів зв’язку. У повідомленні наголошується, що вони можуть використовуватися Росією у війні проти України.



У повідомленні Мін’юсту зазначається, що Петрова було заарештовано 26 серпня.

США пред’явили росіянину кілька звинувачень, зокрема у порушенні експортних обмежень, контрабанді, відмиванні грошей. Як стверджується, Петров, який жив у Росії та на Кіпрі, з лютого 2022 року, коли було введено санкції у зв’язку з широкомасштабним російським вторгненням в Україну, до серпня 2023-го закупив у американських компаній великий обсяг електроніки для російського ТОВ «Електроком ВПК», яке, як зазначено на сайті компанії, постачає продукцію оборонно-промисловим підприємствам.

При цьому Петров і два його спільники – також росіяни, імена яких не названі – використовували підставні юрособи, зареєстровані в третіх країнах. Загалом у американських дистриб’юторів було закуплено товар на суму понад 225 тисяч доларів.



«Ті, хто обходить наші обмеження експортного контролю, щоб підтримати жорстоку військову машину Путіна, будуть притягнуті до відповідальності», – наголосив помічник міністра торгівлі США Метью Аксельрод, який займається питаннями експортного контролю.



Сполучені Штати домагатимуться екстрадиції Петрова, щоб він постав перед судом до США. Там йому загрожують тривалі строки ув’язнення.



Посольство Росії на Кіпрі заявило, що «перевіряє інформацію» про арешт росіянина.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну США та інші західні країни запровадили низку санкцій проти Росії. Проте, попри обмеження, Москві вдається отримувати іноземні компоненти для виробництва зброї.

Як йшлося в липневому звіті міжнародної робочої групи з питань санкцій проти РФ (група Єрмака-Макфола), російський оборонний комплекс використовує понад 450 різних типів закордонних компонентів у 27 різних системах обладнання.