Голові Полтавського ГЗК знову повідомили про нову підозру – в ухиленні від податків

Голову правління Полтавського гірничо-збагачувального комбінату підозрюють в ухиленні від сплати податків і підробці документів, повідомляє Бюро економічної безпеки 3 листопада.

За твердженням слідства, з 2018 по 2021 рік він вносив неправдиві відомості до офіційних документів підприємства та занизив сплату коштів до бюджету за користування надрами родовища залізних руд на 2,2 мільярда гривень.

«У податкових деклараціях підприємства відображався обсяг та вартість товарної продукції у вигляді руди дробленої, тобто без процесу збагачення, що значно впливає на вартість рентних платежів», – йдеться в заяві БЕБ.

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Посадовцю повідомили про підозру за статтями про ухилення від сплати податків та службовому підробленні. Досудове розслідування триває.

Офіс генерального прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у справі, зазначає, що про підозру в цій же справі раніше повідомили бухгалтеру ГЗК.

Голова правління комбінату наразі перебуває під вартою в іншому провадженні – про ймовірно незаконний продаж корисних копалин. Група Ferrexpo, до структури якої входить комбінат, заперечує порушення. Нову підозру в компанії наразі не коментували.