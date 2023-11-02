НАБУ повідомило підозру заступнику голови КМДА через забудову частини парку «Нивки», він каже – діяв законно

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили чинному заступнику голови Київської міської державної адміністрації про підозру у зловживанні службовим становищем, що призвело до незаконної передачі частини парку «Нивки» під забудову.



Як повідомляє пресслужба бюро, через дії посадовця компанія отримала під забудову частину парку площею 0,6 га, а територіальна громада Києва втратила право користуватись нею як об’єктом природно-заповідного фонду та зазнала збитків на суму близько 6,4 млн гривень.



За даними слідства, у листопаді 2019 року підозрюваний, на той час директор Департаменту земельних ресурсів КМДА, отримав на розгляд проєкт землеустрою, який фактично передбачав забудову частини парку – йшлося про виключення земельної ділянки та передачу її приватній компанії в оренду для будівництва житлово-офісного комплексу. У НАБУ зазначають, що посадовець проігнорував, що ділянка належить до природно-заповідного фонду, та подав проєкт рішення на розгляд Київської міськради.

«Аби забезпечити гарантоване голосування за проєкт рішення, посадовець зазначив у пояснювальній записці, що ділянка не належить до природно-заповідного фонду. Це не відповідало дійсності й спростовувалось інформацією з бази міського земельного кадастру, яка перебувала у веденні Департаменту», – йдеться у повідомленні.

У бюро додають, що підтвердженням їхньої позиції є також постанова Північного апеляційного господарського суду, якою рішення міськради скасовано як незаконне, а договір оренди визнано недійсним.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

У бюро прізвища підозрюваного не називають, але йдеться про Петра Оленича.

Посадовець стверджує, що насправді департамент земельних ресурсів діяв згідно з чинним законодавством і на підставі рішення Київської міської ради.

«Всі дозволи і містобудівна документація були видані ще в 2017-18 роках (до зайняття мною посади), а проект погоджений відповідними органам влади. У будь-якому разі я наголошую на вимозі неупередженого слідства, готовий до співпраці з правоохоронними органами», – написав він на своїй сторінці у фейсбуці.

Петро Оленич додав, що «свою правоту і невинуватість буде доводити у правовий спосіб».