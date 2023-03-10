Макрон призначив посланника з допомоги й відбудови України

Президент України Емманюель Макрон призначив П’єра Гайльбронна спеціального представника з питань відбудови України. Про це Гайльбронн повідомив 10 березня.

«Для мене надзвичайна честь отримати довіру Емманюеля Макрона, який призначив мене Спеціальним посланником з питань допомоги та відбудови України. З огляду на цей величезний виклик, я прагнутиму координувати й активізувати зусилля Франції для відбудови України», – заявив він.

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Раніше Гайльбронн був віцепрезидентом Європейського банку з реконструкції та розвитку. Він залишив цю посаду у вересні 2021 року.

Емманюель Макрон у лютому виступив за поразку Росії у війні проти України, проте не за «повний її розгром».